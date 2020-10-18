Ученые КФУ нашли способ снизить вязкость нефти с помощью воды

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ученые КФУ провели исследование и доказали, что вода может участвовать в химических реакциях с тяжелыми компонентами нефти и снизить ее вязкость. Результаты исследования были опубликованы в FUEL.



Ученые «Эконефть» совместно с коллегами из АО «Зарубежнефть» доказали химическую роль воды как экологически чистого донора водорода и таким образом нашли доступный и дешевый способ его извлечения. Для проведения исследования они использовали комплекс оборудования по исследованию изотопов и установки для паротеплового воздействия.

По словам проректора по научной деятельности, директора ИГиНГТ КФУ Даниса Нургалиева, специалисты «Эконефти» вместо обычной воды взяли «тяжелую» — в ней более высокий уровень «тяжелого водорода». Так эксперты выяснили, что значительная часть водорода «тяжелой» воды переходила в «тяжелые» фракции.



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Оказалось, вода принимает активное участие в процессе акватермолиза — когда вместе с водяным паром в пласт закачиваются катализаторы. Так, вода совместно с катализатором помогает еще эффективнее снижать вязкость нефти во время теплового воздействия.

Как пояснил младший научный сотрудник НИЛ «Реологические и термохимические исследования» Амин Мунтасер, до этого «вода была знакома специалистам не более чем агент для передачи тепла в нефтяной резервуар, а не как источник водорода».

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