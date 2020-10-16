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В Татарстане с начала действия программы «Льготной ипотеки» выдали более 6,6 тыс. ипотечных кредитов

17:06, 16.10.2020
В Татарстане с начала действия программы «Льготной ипотеки» выдали более 6,6 тыс. ипотечных кредитов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане с начала действия программы «Льготной ипотеки» выдали 6,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 16,5 млрд рублей.

За последнюю неделю в республике выдали 345 ипотечных кредитов на общую сумму 925,5 млн рублей, согласно официальным данным АО «Дом.РФ».

realnoevremya.ru

Средний размер кредита в Татарстане равен 2,48 млн рублей.

В сентябре республика стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа по количеству сделок по программам льготной ипотеки.

НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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