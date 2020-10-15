Компания OnePlus представила обновленный смартфон OnePlus 8T

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Компания OnePlus представила обновление флагманской модели, получившей название 8T.

Дисплей диагональю 6,55 дюймов получил нововведение — теперь матрица позволяет обновлять картинку на частоте в 120 герц. В остальном Fluid AMOLED остался прежним: разрешение FullHD+, врезанная в дисплей 16-Мп фронтальная камера и максимальная яркость в 1100 нит.

Смартфон работает на Snapdragon 865 (не Plus). Оперативной памяти в OnePlus 8T может быть 8 или 12 ГБ, а постоянной без расширения — 128 или 256 ГБ. Кроме того, в телефоне увеличили емкость встроенного аккумулятора до 4500 мАч. Вместе с ним работает быстрая зарядка на 65 ватт. Батарейка смартфона даже после 800 циклов заряда-разряда сможет показать 80 процентов емкости от номинала.

Предзаказ смартфона на американском рынке начался вчера, а в широкую продажу он попадет 23 октября. Версия 8/128 ГБ обойдется в 600 евро (около 55 000 рублей по текущему курсу), а 12/256 ГБ — 700 евро (примерно 63 тысячи рублей), пишет «РИА Новости».

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