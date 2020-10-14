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Тренер «Ак Барса»: «Мы немного забуксовали, надо искать свой хоккей»

15:01, 14.10.2020
Тренер «Ак Барса»: «Мы немного забуксовали, надо искать свой хоккей»
Фото: ak-bars.ru

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Амуром» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, казанской команде необходимо отталкиваться от своей игры, которую надо улучшать.

Сегодня «Ак Барсу» предстоит провести второй матч за два дня. Из-за этого тренерский штаб отменил утреннюю тренировку команды перед игрой с «Амуром».

— «Ак Барсу» предстоит второй матч за два дня. В чем сложность таких матчей?

— Сейчас главная сложность в том, что нет возможности для ротации игроков. Конечно, это накладывает определенный отпечаток — изменили немного подготовку к игре.

— Поэтому решили отказаться от тренировки на льду перед матчем?

— Да, вчера игра закончилась в серии буллитов, закончили матч поздно. Ребятам надо элементарно восстановиться.

— Что можете сказать о сопернике?

— Мы всегда обращаем внимание на свою игру. При этом, конечно, смотрим, как играет соперник — в меньшинстве, большинстве. Но в принципе отталкиваемся от своей игры. Мы немного забуксовали, надо искать свой хоккей. Никто нос не вешает, сейчас ребята еще вернутся в состав, — приводит слова Зубова пресс-служба клуба.

Накануне «Ак Барс» уступил дома по буллитам челябинскому «Трактору» (2:3б). В ворота казанцев с первых минут вышел молодой Артур Ахтямов, для которого эта игра стала дебютной в стартовом составе в КХЛ.

Подробнее о перспективах 17-летнего голкипера «Ак Барса» в молодежной сборной России можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан
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