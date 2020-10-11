День сельхозработника и красоты природы: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 11 октября

В это воскресенья соцети глав районов пестрят поздравлениями. В основном чиновники чествуют работников сферы сельского хозяйства. Красочный ролик выложил мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Он поздравил лучшего комбайнера сезона — Василия Фролова и всех тружеников села.

Глава Арского района Ильшат Нуриев также выложил короткое видео, показывающее достойный и такой разнообразный труд сельскохозяйственной отрасли.

Пост, прославляющий работников отрасли, выложил и глава Елабужского района Рустем Нуриев.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин сегодня поздравлял не только трудяг агрокомплекса. В воскресенье чиновник также побывал у местных юбиляров — Суюмбике Хисматуллиной и Шамиля Ситдикова, которым исполнилось 90 лет.

С оригинальной стороны показал себя Марат Гафаров, глава Дрожжановского района. Он пожелал подписчикам доброго утра, но, кроме этого, он пожелал им продуктивного воскресенья.

Кайбицкий глава Альберт Рахматуллин уже второй день подряд выкладывает с утра прекрасные осенние пейзажи.