Контракт Рахимова с ФК «Уфа» рассчитан до конца сезона

Контракт Рашида Рахимова с ФК «Уфа» рассчитан до конца сезона-2020/21. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Ринат Шайбеков.

«Сегодня перед утренней тренировкой команде был представлен новый главный тренер Рашид Рахимов. Задача перед ним одна — вывести «Уфу» из того сложного положения, в котором оказался клуб. Контракт пока до конца сезона, а там будет видно», — сказал Шайбеков.

Ринат Шайбеков. Фото: vk.com/ufafc

Напомним, сегодня «Уфа» объявила о назначении Рахимова новым главным тренером клуба. Ранее он возглавлял «Локомотив», «Ахмат» и «Амкар».

Рахимов заменил на этом посту Вадима Евсеева, который сложил свои полномочия по обоюдному согласию сторон.