За последнюю неделю учебный процесс был приостановлен в 9 школьных классах Казани

За последнюю неделю приостановлен учебный процесс в девяти классах девяти школ Казани в связи 20%-ным отсутствием детей, заболевших простудой. Об этом заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

В понедельник было выявлено 123 ребенка с температурой и симптомами респираторных заболеваний, они были не допущены в школьные коллективы.

На прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане приостановили учебный процесс в 34 классах.