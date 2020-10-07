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За последнюю неделю учебный процесс был приостановлен в 9 школьных классах Казани

09:12, 07.10.2020
За последнюю неделю учебный процесс был приостановлен в 9 школьных классах Казани
Фото: realnoevremya.ru

За последнюю неделю приостановлен учебный процесс в девяти классах девяти школ Казани в связи 20%-ным отсутствием детей, заболевших простудой. Об этом заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

В понедельник было выявлено 123 ребенка с температурой и симптомами респираторных заболеваний, они были не допущены в школьные коллективы.

На прошлой неделе сообщалось, что в Татарстане приостановили учебный процесс в 34 классах.

ОбществоМедицина Татарстан
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