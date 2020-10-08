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Источник: Душкин будет руководить «Ак Барсом» в матче против «Витязя»

14:24, 08.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Источник: Душкин будет руководить «Ак Барсом» в матче против «Витязя»
Фото: ak-bars.ru

Сергей Душкин будет руководить «Ак Барсом» в гостевом матче против подмосковного «Витязя» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает источник.

Фото: ak-bars.ru

На игру с «Витязем» команду выведет рулевой «Барса» Сергей Душкин. Вероятнее всего, именно он будет руководить «Ак Барсом» в ближайших матчах КХЛ.

Напомним, ранее из-за симптомов ОРВИ встречу против «Салавата Юлаева» пропустили ряд ведущих игроков команды. В том числе Альберт Яруллин, Микаэль Викстранд, Адам Рейдеборн, Найджел Доус и Данис Зарипов.

СпортХоккей Татарстан
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