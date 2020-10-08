Четыре новых айфона, маленькая колонка и маячок для всего: чего ждать от октябрьской презентации Apple

6 октября компания Apple разослала журналистам приглашения на новую презентацию. По традиции, подробностей о том, что на ней будет, раскрывать не стали, но мир в ожидании события от Apple наполнился слухами и домыслами о том, что можно ждать от вечера вторника, 13 октября. Многочисленные СМИ и инсайдеры уже распланировали, что собираются увидеть на мероприятии — хотелось бы верить, что, помимо этого, мы увидим что-то неожиданное, но уверенности в этом нет.

Еще больше новых айфонов

Анонсированное на 13 октября событие — уже не первое от Apple в 2020 году. Предыдущее состоялось в середине сентября. Это время — традиционное для показа новинок компании, но в этом году впервые на нем не было новых iPhone — самых ходовых устройств Apple. Вместо этого показали новые линейки Apple Watch и iPad, а также новые версии операционных систем.

Соответственно, от октябрьской презентации ждут, в первую очередь, новых айфонов — считается, что они задержались из-за ситуации с пандемией и сроками поставок продукции с заводов в Китае. По слухам, Apple собирается представить аж четыре новые модели смартфонов — iPhone 12 с экранами в 5,4 и 6,1 дюйма и еще два iPhone 12 Pro с экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Также есть мнение, что смартфоны будут называться iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — на практике, правда, названия могут оказаться другими, как часто бывает с устройствами Apple.

Фото: скриншот видео Wylsacom

Что нового: трансфер нововведений из iPad

Появятся ли какие-то радикальные нововведения, которые изменят рынок мобильных телефонов, сейчас судить трудно. Тем не менее, по слухам, самое большое изменение ждет дизайн. Конечно, заметно это будет только поклонникам модели, но, кажется, айфоны станут более квадратными — они станут похожими на последний iPad Pro.

Основные модели останутся с тремя камерами, а топовые получат технологию лидара, которую уже презентовали в iPad Pro — он позволяет измерить расстояние до объектов и создавать карту глубины, также будет полезен при дополненной реальности. Еще из ожидаемых нововведений — очередной топовый процессор Apple A14 (его представили вместе с новым iPad в сентябре), экраны с частотой обновления в 120 Гц в Pro-версии. Кроме того, из важных ожиданий — появление в моделях Pro поддержки сетей 5G. Из неприятного — вполне может быть, что из комплекта исчезнут адаптер питания и наушники. А вот цветов у новых айфонов, судя по слухам, будет как минимум шесть: белый, желтый, красный, голубой, синий и салатовый. Еще говорят, что некоторые устройства выпустят раньше, а некоторые — позже.

Полноразмерные наушники: скоро на всех головах планеты?

Однако не айфоном единым. Apple, судя по слухам, представит и другие устройства — вряд ли их можно считать революционными, но разнообразие в коллекцию устройств от компании они внесут.

Например, ожидается, что на презентации покажут первые полноразмерные беспроводные наушники производства Apple — AirPods Studio. Говорят, эти наушники будут обладать самым качественным звуком среди всех наушников Apple (как они будут в сравнении с продукцией компаний, специализирующихся на аудиотехнике, пока неясно). Они будут сделаны из металла и кожи (возможно, будет и более легкая, «беговая» версия), амбушюры будут крепиться при помощи магнитов. При этом в них будет система автоматического определения левого и правого уха — надевать их можно будет как удобно. А вот подключаться они будут с помощью разъема USB-C — так что есть мнение, что и новые айфоны перейдут на этот тип соединения.

Фото: macrumors.com

Apple AirTags: найти потерянное

Еще одна ожидаемая новинка, сфера применения которой сугубо практическая, маячок AirTag. Устройство, похожее на монету, можно прикрепить к чему угодно, чтобы легко найти в случае пропажи. Маячок будет поддерживать технологию сверхширокополосной связи Ultra Wideband, что позволит установить местоположение предмета с помощью функции «Локатор» с точностью до 5—10 сантиметров. Судя по всему, местоположение маячка будет определяться не только с помощью устройства владельца, но и других устройств Apple — информация о нахождении тега поступит владельцу.

Вообще, несмотря на то, что AirTags не кажутся чем-то знаковым, именно эти устройства дают хоть какое-то чувство «эпохальности» к грядущей презентации Apple. По крайней мере, такого компания еще не выпускала, хотя похожих устройств от других производителей было довольно много.

Новая умная колонка — меньше, дешевле, но примерно та же

Наконец, еще одна новинка, которую, как ожидается, покажут на презентации 13 октября, — новая модель «умной колонки» — Apple HomePod mini. Оригинальная версия, представленная в 2018 году, сейчас продается примерно за 28 тысяч рублей, и она большая — у нее сразу семь динамиков. Новая модель должна стать более компактной и дешевой — в ней будет всего два динамика.

Раньше считалось, что в октябре Apple представит не только компактную версию HomePod, но и новую версию оригинальной, «большой» колонки. Сейчас, по данным инсайдеров, речи о презентации HomePod 2 не идет. В общем, революционным устройство не назовешь, учитывая, что сейчас «умные колонки» выпускают все кому не лень.

Максим Матвеев