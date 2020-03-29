Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов. При этом прямого запрета Предстоятель не объявлял.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», — цитирует «РИА Новости» проповедь патриарха после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

Глава РПЦ подчеркнул, что миру и России угрожает эпидемия коронавируса. Он добавил, что многие еще не осознали масштабы ситуации в Италии и Испании.

«Церковь призывает... принять на себя обязательство строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями России... Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить», — добавил патриарх Кирилл.

Напомним, что вопрос о закрытии церквей вызвал немало споров в среде верующих. В связи с приближающимся праздником Пасхи стал обсуждаться вопрос с причастием, которое является одним из церковных таинств. Обряд предполагает высокий риск заражения, поскольку прихожане из одного сосуда должны пригубить вино, символизирующее кровь Иисуса Христа. Верующие же считают, что невозможно заразиться от плоти и крови Сына Божьего.