Воробьев из «Салавата» получил квалификационное предложение от «Филадельфии»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» сделала квалификационные предложения нескольким игрокам. В том числе нападающему «Салавата Юлаева» Михаилу Воробьеву, сообщает в Twitter журналист Сэм Карчиди.

На данный момент хоккеист уфимского клуба находится в статусе ограниченно свободного агента в НХЛ. «Филадельфия» сохраняет права на Воробьева, пока тот играет в КХЛ.

Фото: vk.com/hcsalavat

Летом нынешнего года хоккеист перешел в «Салават Юлаев». Последние три сезона Воробьев провел в системе «Филадельфии», проведя в НХЛ 35 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков. В текущем сезоне он сыграл в 14 матчах КХЛ и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности -5.

Ранее эксперт и тренер Владимир Плющев высказался об игре Воробьева в составе «Салавата Юлаева».