«Нижнекамскнефтехим» победил в конкурсе «Лучший риск-менеджмент в России — 2020»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Нефтехимики одержали победу в конкурсе «Лучший риск-менеджмент в России — 2020» в номинации «Инновационная программа года в области страхования». На конкурс была представлена работа «Программа страховой защиты строительства установки по переработке этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» как часть системы управления рисками компании».

Церемония награждения победителей состоялась в Москве на XVII Международном профессиональном форуме «Управление рисками — новые вызовы». Организатором выступила ассоциация риск-менеджмента «Русское общество управления рисками».

Награда конкурса «Лучший риск-менеджмент в России — 2020» вручена заместителю генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» Борису Аверьянову.

Ранее сообщалось, что «Нижнекамскнефтехим» успешно прошел надзорный аудит системы менеджмента.

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