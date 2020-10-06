«Нижнекамскнефтехим» победил в конкурсе «Лучший риск-менеджмент в России — 2020»
Нефтехимики одержали победу в конкурсе «Лучший риск-менеджмент в России — 2020» в номинации «Инновационная программа года в области страхования». На конкурс была представлена работа «Программа страховой защиты строительства установки по переработке этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» как часть системы управления рисками компании».
Церемония награждения победителей состоялась в Москве на XVII Международном профессиональном форуме «Управление рисками — новые вызовы». Организатором выступила ассоциация риск-менеджмента «Русское общество управления рисками».
Награда конкурса «Лучший риск-менеджмент в России — 2020» вручена заместителю генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» Борису Аверьянову.
Ранее сообщалось, что «Нижнекамскнефтехим» успешно прошел надзорный аудит системы менеджмента.
Партнерский материалПромышленностьНефтехимия Татарстан
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