«Нижнекамскнефтехим» успешно прошел надзорный аудит системы менеджмента

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошел интегрированный надзорный аудит систем менеджмента качества (СМК), экологического менеджмента (СЭМ) и менеджмента безопасности (СМБ) сертификационным органом IQNet.



Проверку организовало подразделение из Чехии (CQS). Из-за пандемии коронавирусной инфекции аудит производственных объектов, а также управлений и центров «Нижнекамскнефтехима» проходил как в режиме онлайн, так и при личном участии аудиторов.

Подразделения представили большое количество документированной информации, подтверждающей эффективность и результативность систем менеджмента на предприятии.

По результатам проверки аудиторы отметили динамику развития «Нижнекамскнефтехима», ввод дополнительных мощностей, модернизацию и реконструкцию существующих производств.

По мнению аудиторов, в «Нижнекамскнефтехиме» достигнут высокий уровень профессионализма менеджмента в вопросах функционирования СМК, компетентности, информированности и вовлеченности персонала в процесс улучшения качества продукции и результативности системы в целом.



По завершению проверки нефтехимическая компания подтвердила действие сертификатов по СМК, СЭМ и СМБ на соответствие требованиям международных стандартов ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015, ИСО 45001:2018, которые гарантируют выпуск качественной и безопасной продукции с соблюдением требований нормативной документации.

