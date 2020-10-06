Сотрудник «Нижнекамскнефтехима» удостоился государственной награды

Фото: Ринат Назметдинов

Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин вручил государственные награды выдающимся жителям республики, среди которых есть сотрудник «Нижнекамскнефтехима».

Почетное звание «Заслуженный энергетик РТ» присвоено главному специалисту дирекции строящегося завода «Этилен-600» Рамилю Яруллину. Долгое время он работал главным энергетиком службы технического обеспечения ПАО «Нижнекамскнефтехим» ООО «УАТ-НКНХ».



Рамиль Яруллин в 1986 году устроился на «Нижнекамскнефтехим» в управление автомобильного транспорта. Сразу же проявил себя грамотным, инициативным работником. В 1990 году энергетическая служба стала самостоятельным звеном в составе управления автомобильного транспорта, Рамиль Яруллин занял должность энергетика, в 1996-м — главного энергетика. Общий трудовой стаж — 32 года.



За годы работы он активно участвовал в проектных работах, внес огромный вклад в реализацию перспективных планов развития предприятия. В 2002 году по его инициативе была создана современная система учета энергоресурсов с выводом графика потребления энергопотоков в режиме реального времени на экран монитора. Система учитывала реальное потребление энергоресурсов и оперативно вела контроль за использованием всех видов энергоресурсов.

В 2010 году была введена в эксплуатацию новая блочно-модульная газовая котельная мощностью 4 МВт. Проект был построен и введен в эксплуатацию в максимально короткий срок. Кроме этого, в рамках программы «Энергосбережения» был осуществлен перевод системы горячего водоснабжения здания мойки автотранспорта с пароводонагревателей на пластинчатые водонагреватели на теплофикационной воде «Ридан». Произведен перевод предпускового подогрева автомашин в зимнее время на электрические подогреватели «Старт-М». До этого обогрев автомашин осуществлялся с помощью дорогостоящего пара и дизельного топлива.

Рамиль Яруллин принимал активное участие в работе по оснащению автотранспортных средств системой навигации ГЛОНАСС/GPS.



Является почетным ветераном труда ПАО «Нижнекамскнефтехим». Неоднократно награждался ценными подарками и почетными грамотами администрации и профсоюзного комитета.



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