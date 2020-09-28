В Армении надеются на миротворческую деятельность России

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что надеется, что Россия сможет приостановить войну в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы».

Посол обратил внимание, что Россия сама заинтересована в окончании конфликта: «Россия всегда занимала взвешенную сбалансированную позицию, и благодаря России была приостановлена война в 1994 году и в 2016 году».

Фото: facebook.com/armembrus

Тоганян выразил надежду, что российская сторона выполнит свою «историческую функцию» и на этот раз: «И я надеюсь, что России удастся приостановить эту бойню и посадить стороны за стол переговоров под эгидой России, сопредседателя Минской группы».

Он обратил внимание, что Армения на данный момент не планирует обращаться за помощью к России в формате Организации договора о коллективной безопасности.

По данным Минобороны Азербайджана, в воскресенье Армения потеряла более 550 человек убитыми в ходе боев на линии соприкосновения в Карабахе.

