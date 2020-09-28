Минобороны Азербайджана посчитало потери противника в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что Армения потеряла более 550 человек убитыми в ходе боев на линии соприкосновения в Карабахе в воскресенье.



«Согласно полученным разведданным, ВС Армении в ходе боев в воскресенье понесли серьезный урон. В частности, азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК «ОСА», 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами. Кроме этого, уничтожено более 550 военнослужащих», — приводит «Интерфакс-Азербайджан» заявление министерства.

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Минобороны Армении тоже сообщает данные о потерях со стороны Азербайджана. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что погибли около 200 азербайджанских военнослужащих.

«По уточненным данным, уничтожено четыре вертолета, 27 беспилотников, в том числе ударные, 33 танка и БМП, две инженерных бронетехники», — сообщает пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Ранее сообщалось, что президент непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян выступил с видеообращением, в котором подвел итоги первого дня военных столкновений с азербайджанскими военными.

