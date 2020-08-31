Климатолог: где-то 90%, что зима будет суровая

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова предсказала суровую зиму в России. Эксперт утверждает, в этом году зима придет уже в ноябре.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму. Судя по долгим дождям, будут и оттепели», — передает ее слова портал ura.ru.

Пестрякова подчеркнула, средней датой начала зимы в России считается 7 ноября. Однако в последнее десятилетие она начиналась позже.

Метеоролог добавила, что в предварительном прогнозе Гидрометцентр также предсказывает морозы этой зимой.