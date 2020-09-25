«Ак Барс» по буллитам одолел молодежный состав СКА в матче КХЛ

«Ак Барс» в гостях по буллитам обыграл питерский СКА (3:2 б) в матче регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет встречи был открыт только во втором периоде, когда передачу Викстранда срезал в свои ворота игрок питерцев. Спустя 5 минут Азеведо удвоил преимущество казанцев.

В третьем периоде хозяева отквитали одну шайбу, а за 21 секунду до финальной сирены перевели игру в овертайм. В дополнительное время команды победителя не выявили. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Ак Барса», решающую шайбу забросил Бурмистров.

Бурый очень уверенно реализует свою попытку! pic.twitter.com/oGOn287QO1 — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 25, 2020

Отметим, что СКА играл экспериментальным составом. Из-за вспышки коронавируса питерский клуб лишился перед игрой нескольких ведущих хоккеистов и был вынужден выпустить молодых игроков. У СКА также отсутствовал главный тренер Брагин, чью должность замещал вице-президент команды Ротенберг.

СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 — Викстранд (Петров, Яруллин, 28:01);

0:2 — (Яруллин, Хованов, 33:00);

1:2 — Морозов (Николаев, 53:12);

2:2 — Кузьменко (Тимкин, Ткачев, 59:39);

2:3 — Бурмистров (победный буллит).