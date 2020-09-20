На матче «Рубин» — «Спартак» присутствуют более 7 тысяч болельщиков гостей

Фото: «Реальное время»

Казанский «Рубин» сегодня на «Ак Барс Арене» принимает московский «Спартак» в матче 8-го тура (0:2). На предматчевом совещании организаторы сообщили, что ожидают порядка 15 тысяч зрителей.

Как стало известно «Реальному времени», на игре присутствуют чуть больше 7 тысяч болельщиков «Спартака». Они практически полностью заняли гостевой сектор за воротами, а также в большом количестве расположились в центральных секторах и ложах.

Напомним, что в столице Татарстана на сегодняшний день разрешенная заполняемость спортивных объектов составляет 50% от общей вместимости арены. В антиковидном регламенте РПЛ указано, что болельщики при рассадке должны быть расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Поэтому «Рубин» не мог реализовывать на этот матч больше 22 тысяч билетов.

Ранее болельщики «Спартака» спели на улице Баумана популярную в среде фанатов московского клуба песню исполнительницы МакSим «Знаешь ли ты?».

