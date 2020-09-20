Видео: фанаты «Спартака» в Казани перепели песню МакSим «Знаешь ли ты?»

Фото: кадр видео из соцсетей

Вчера вечером болельщики «Спартака» устроили на улице Баумана масштабную вечеринку. Они собрались в центре и исполнили популярную в среде фанатов московского клуба песню исполнительницы МакSим «Знаешь ли ты?».

Привет, Казань! Ты скучала?



Традиции соблюдены Атмосфера в центре города pic.twitter.com/IwqVJ8gtbv — Supporters Group News (@SupportersNews) September 19, 2020

Напомним, что сегодня «Спартак» сыграет с казанским «Рубином» в рамках 8-го тура чемпионата России.