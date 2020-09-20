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Видео: фанаты «Спартака» в Казани перепели песню МакSим «Знаешь ли ты?»

09:41, 20.09.2020
Видео: фанаты «Спартака» в Казани перепели песню МакSим «Знаешь ли ты?»
Фото: кадр видео из соцсетей

Вчера вечером болельщики «Спартака» устроили на улице Баумана масштабную вечеринку. Они собрались в центре и исполнили популярную в среде фанатов московского клуба песню исполнительницы МакSим «Знаешь ли ты?».

Напомним, что сегодня «Спартак» сыграет с казанским «Рубином» в рамках 8-го тура чемпионата России.

ОбществоСпортФутбол Татарстан
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