«Дорожный пристав» помог взыскать более миллиона рублей долгов по штрафам и налогам в Татарстане

Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» помог взыскать более миллиона рублей долгов по налогам и штрафам, сообщает «Татар-информ».



Так, с его помощью удалось найти жителя Казани, который задолжал по налогам более 50 тысяч рублей. Его Hyundai Solaris остановили на Горьковском шоссе и арестовали. Водитель сразу же выплатил долг в полном объеме.

Принцип работы «Дорожного пристава» заключается в сканировании номеров проезжающих машин. Так он определяет автомобили, чьи хозяева накопили долги по штрафам и налогам. Такой комплекс применяют при рейдах уже семь лет.

Напомним, ГИБДД будет проводить новый рейд для выявления скрытых нарушений ПДД в столице республики.

