Роспотребнадзор пока не обнаружил в Татарстане заболевших сразу и гриппом, и COVID-19

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В Роспотребнадзоре заверили, что в Татарстане пока нет пациентов, у которых бы выявили сразу и грипп, и коронавирус. В республике в этом сезоне еще никто не заболел гриппом.

«Микст-инфекцию мы не нашли, потому что на сегодня не выявлено случаев гриппа вообще. На сегодня идут вирусы негриппозной этиологии. Мы надеемся, что максимально всех привьем и случаев микст-инфекции не допустим», — рассказала сегодня на брифинге замглавы республиканского управления ведомства Любовь Авдонина.

Она добавила, что сезон гриппа в РТ еще не начался. Обычно первые случаи фиксируются ближе к концу сентября.