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«Ак Барс-Динамо» разгромно уступил московскому «Динамо» в матче Кубка России

16:29, 17.09.2020
«Ак Барс-Динамо» разгромно уступил московскому «Динамо» в матче Кубка России
Фото: vk.com/akbarsdynamo

«Ак Барс-Динамо» крупно проиграл московскому «Динамо» (2:8) в матче первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.

Казанские хоккеисты не смогли оказать серьезного сопротивления лидеру западной группы. Уже к перерыву команда Александра Епифанова уступала со счетом 0:3.

Во втором тайме картина встречи не поменялась. Хоккеисты «Ак Барс-Динамо» с трудом переходили за середину поля и практически не угрожали воротам москвичей. В итоге «Динамо» сумело забить еще пять мячей, на что казанцы ответили лишь двумя голами Евгения Корева с пенальти.

В следующем матче «Ак Барс-Динамо» встретится с нижегородским «Стартом».

СпортХоккей с мячом Татарстан
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