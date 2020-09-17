«Ак Барс-Динамо» разгромно уступил московскому «Динамо» в матче Кубка России

«Ак Барс-Динамо» крупно проиграл московскому «Динамо» (2:8) в матче первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.

Казанские хоккеисты не смогли оказать серьезного сопротивления лидеру западной группы. Уже к перерыву команда Александра Епифанова уступала со счетом 0:3.

Во втором тайме картина встречи не поменялась. Хоккеисты «Ак Барс-Динамо» с трудом переходили за середину поля и практически не угрожали воротам москвичей. В итоге «Динамо» сумело забить еще пять мячей, на что казанцы ответили лишь двумя голами Евгения Корева с пенальти.

В следующем матче «Ак Барс-Динамо» встретится с нижегородским «Стартом».