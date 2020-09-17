«Ак Барс-Динамо» разгромно уступил московскому «Динамо» в матче Кубка России
«Ак Барс-Динамо» крупно проиграл московскому «Динамо» (2:8) в матче первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.
Казанские хоккеисты не смогли оказать серьезного сопротивления лидеру западной группы. Уже к перерыву команда Александра Епифанова уступала со счетом 0:3.
Во втором тайме картина встречи не поменялась. Хоккеисты «Ак Барс-Динамо» с трудом переходили за середину поля и практически не угрожали воротам москвичей. В итоге «Динамо» сумело забить еще пять мячей, на что казанцы ответили лишь двумя голами Евгения Корева с пенальти.
В следующем матче «Ак Барс-Динамо» встретится с нижегородским «Стартом».СпортХоккей с мячом Татарстан
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