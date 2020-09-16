Ефремов признался, о чем больше всего сожалеет

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Актер Михаил Ефремов, которого осудили на 8 лет колонии, рассказал, о чем он больше всего сожалеет. Также он рассказал, что думает о своем бывшем адвокате Эльмане Пашаеве.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день (когда произошло ДТП, — прим. ред.) я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше», — цитирует письмо Ефремова RT.

Ефремов считает, что Пашаев вряд ли понял, либо напротив, изначально знал, что дело станет резонансным.

«Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно», — заявил он.

Напомним, что Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к реальному сроку заключения — восьми годам в колонии общего режима. Защита актера обжаловала приговор.

