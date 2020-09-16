В Казани завершен прием работ на конкурс «Глаголица»

Фото: пресс-служба конкурса

В Казани завершили прием работ на литературный конкурс «Глаголица». За время конкурса премия «Глаголица» установила сразу два рекорда, сообщает пресс-служба.

Впервые конкурс преодолел планку в 1000 участников, участвуют 1012 конкурсных работ, что является абсолютным рекордом за все время существования премии. При этом первые месяцы старта приема пришлись на разгар пандемии и дистанционное обучение школьников.

Больше всего произведений на конкурс отправили подростки 15 и 16 лет. Самой популярной номинацией премии стала «Проза на русском языке», немного меньше участников в русскоязычной номинации «Поэзия».

Сегодня жюри приступило к знакомству с произведениями авторов. Эта работа будет завершена 12 октября 2020 года. В этот же день на сайте www.glagolitsa-rt.ru будет опубликован лонг-лист VII Независимой литературной премии «Глаголица».

Также этот сезон премии «Глаголица» стал рекордным и по географии конкурсантов. Как сообщает пресс-служба конкурса, в этом году участвуют конкурсанты из Израиля, США, Македонии, Молдовы, Великобритании, Италии и других стран. Самой удаленной точкой на карте соискателей стал город Манагуа, Никарагуа. Большинство конкурсантов из разных городов России, при этом около 40% работ от писателей и поэтов Татарстана.

Ранее директор благотворительного фонда «Счастливые истории» Гульшат Валиева и писатель Галимьян Гильманов рассказали на пресс-конференции о том, как проходит в этом году детская литературная премия «Глаголица».

