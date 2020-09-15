Умер геофизик, экс-депутат Госсовета Татарстана Ринат Харисов

Умер известный татарстанский геофизик, бывший генеральный директор «ТНГ-Групп», бывший депутат Госсовета РТ Ринат Харисов. Ему был 71 год. Об этом говорится на сайте компании.

С 1974 по 2017 год он прошел путь от геофизика-оператора до генерального директора АО «Татнефтегеофизика», затем «ТНГ-Групп». Участвовал в поисках и разведке нефтегазовых месторождений в Татарстане, Западной Сибири, Оренбургской области, а также Ливии и Турции. С 2009 по 2014 год был депутатом Государственного совета Татарстана.

По данным «Бугульминской газеты», Харисов скончался вчера, 14 сентября, после тяжелой болезни.