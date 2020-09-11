В Кремле не обсуждают идею Медведева о введении минимального гарантированного дохода

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициатива о введении в России минимального гарантированного дохода предметно пока не обсуждается.

«На повестке дня многие точки зрения людей, которые обладают экспертными знаниями и большим опытом. Все эти инициативы, что называется, на столе, но предметных обсуждений, формализованных, пока нет», — цитирует Пескова RT.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил обсудить вопрос введения в России базового гарантированного дохода: «Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения».