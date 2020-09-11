«Салават Юлаев» сможет заполнять «Уфа-Арену» на 50%

«Салават Юлаев» сможет заполнять «Уфа-Арену» на 50% от вместимости стадиона. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Новые ограничения начнут действовать с первого домашнего матча «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ. В игре с «Авангардом» на трибунах «Уфа-Арены» смогут присутствовать чуть более 4 тысяч зрителей.

Ближайшая домашняя встреча «Салавата Юлаева» в КХЛ состоится 13 сентября.

Ранее уфимский клуб уступил московскому «Спартаку» (3:5) и прервал трехматчевую победную серию команды.