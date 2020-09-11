В Санкт-Петербурге пройдет онлайн-концерт, посвященный 100-летию ТАССР

12 сентября в 12.00 в Санкт-Петербурге пройдет онлайн-концерт, приуроченный к 100-летию ТАССР. На мероприятии выступят заслуженные артисты и творческие коллективы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Афиша tatspb.tatarstan.ru

Как сообщает пресс-служба постоянного представительства РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, онлайн-концерт пройдет в рамках фестиваля Дней татарской культуры.

Посмотреть онлайн-концерт можно на yotube-канале Piter Tatar.

Напомним, что гала-концерт мастеров искусств Татарстана в Москве обошелся бюджету республики в 5,1 млн рублей.

