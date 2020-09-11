Тренер «Динамо-Ак Барс»: «Говорили команде — кто проигрывает сегодня, тот дальше не проходит»

Тренер «Динамо-Ак Барс» Сергей Сикачев прокомментировал победу над краснодарским «Динамо» (3:0) в матче предварительного этапа Кубка России по волейболу.

— Мы настраиваемся на каждую игру. Но мы обговаривали эту ситуацию в раздевалке перед игрой: что кто проигрывает сегодня, то дальше, скорее всего, не проходит. Хотя все и так понимали ответственность этого матча. Повторю: молодцы, что дотерпели! Третья партия была самой тяжелой, потому что играли уже на фоне усталости. Плюс мы вовремя выпустили пару свежих игроков, — сказал Сикачев.



Напомним, накануне «Динамо-Ак Барс» на своей площадке в трех партиях обыграл краснодарское «Динамо» (3:0). В случае поражения, казанская команда могла потерять все шансы на выход в следующий раунд Кубка России.

Следующим соперником «Динамо-Ак Барс» станет череповецкая «Северянка».