«Динамо-Ак Барс» обыграл краснодарское «Динамо» на предварительном этапе Кубка России
«Динамо-Ак Барс» обыграл дома краснодарское «Динамо» (3:0) на предварительном этапе Кубке России по волейболу.
Казанские волейболистки трижды взяли сет с одинаковым счетом 25:23 и завершили игру уверенной победой. Это вторая победа команды Ришата Гилязутдинова на турнире в Казани.
Следующим соперником «Динамо-Ак Барс» станет череповецкая «Северянка».
Предварительный этап Кубка России. 3-й тур.
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:23, 25:23, 25:23).СпортВолейбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым