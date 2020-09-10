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«Динамо-Ак Барс» обыграл краснодарское «Динамо» на предварительном этапе Кубка России

20:53, 10.09.2020
«Динамо-Ак Барс» обыграл краснодарское «Динамо» на предварительном этапе Кубка России
Фото: dinamo-kazan.com

«Динамо-Ак Барс» обыграл дома краснодарское «Динамо» (3:0) на предварительном этапе Кубке России по волейболу.

Казанские волейболистки трижды взяли сет с одинаковым счетом 25:23 и завершили игру уверенной победой. Это вторая победа команды Ришата Гилязутдинова на турнире в Казани.

Следующим соперником «Динамо-Ак Барс» станет череповецкая «Северянка».

Предварительный этап Кубка России. 3-й тур.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:23, 25:23, 25:23).

СпортВолейбол Татарстан
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