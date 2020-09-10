Томи Ламса: «Защитники «Салавата» не достаточно сильно помогали Сухачеву»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса прокомментировал поражение от московского «Спартака» (3:5) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По его словам, хоккеисты вышли на игру опустошенными и допускали много глупых ошибок. Ламса списал их на затяжной выездной отрезок, в котором его команда провела четвертый гостевой матч подряд.

«Мы понимали, против какой команды мы играли. «Спартак» — очень сильный оппонент. Для нас это была четвертая игра на выезде. Да, у нас был план, как действовать. Мы плохо начали первый период — пропустили гол, действовали очень медленно. Мы сумели отыграться. Однако совершали очень много глупых удалений.

И сегодня, скажем так, наше ментальное состояние было пустым. И это выразилось в том, что соперник был лучше нас. Мы понимали, что «Спартак» будет играть активно, но мы совершали очень много глупых ошибок, потому что мы были ментально пусты. И этого не хватило сегодня», — сказал Ламса.

Также тренер «Салавата Юлаева» оценил дебют вратаря Владислава Сухачева в официальных матчах за уфимский клуб. Несмотря на пять пропущенных шайб, Ламса не стал списывать все на его ошибки. Он считает, что защитники должны были помогать своему вратарю более качественно.

«Для Сухачева эта была первая игра в сезоне за «Салават Юлаев». Хотелось бы отметить, что защита сегодня ему не достаточно сильно помогала. У каждого хоккеиста бывают неудачные матчи. Что касается сегодняшней игры, то у всей линии защиты игра не сложилась», — приводит слова Ламсы официальный сайт «Салавата Юлаева».

Тренер уфимцев отметил прогресс молодого защитника Шакира Мухамадуллина. Ламса сообщил, что в ближайшее время планирует опробовать хоккеиста при розыгрыше большинства, несмотря на возможное возвращение Филипа Ларсена.

Напомним, накануне «Салават Юлаев» уступил московскому «Спартаку» (3:5) и завершил гостевое турне.Это поражение стало первым для уфимского клуба в новом сезоне КХЛ.