В Челнах назначили начальника управления по делам молодежи

В Набережных Челнах управление по делам молодежи города возглавил бывший директор гимназии №29 Айзат Махмутов. Имя нового руководителя назвал мэр автограда Наиль Магдеев во время проектной сессии «Наш район — образ будущего», которая состоялась в молодежном центре «Нур».

Махмутов ранее занимал должность директора гимназии №29. За время его руководства в школе качество знаний учащихся повысилось с 64% до 80%, а доля учителей с высшей квалификационной категорией возросла с 28% до 38,8%.



Трудовую деятельность новый руководитель управления молодежи начал учителем географии и биологии в школе №7 Набережных Челнов в 2010 году. Через год он стал заместителем директора по воспитательной работе школы №56, а в 2013 году занял пост директора школы №21, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

Поиски руководителя управления по делам молодежи начались в Челнах в начале августа. Это управление создали в конце мая.