В Челнах начался поиск кандидатов на пост начальника управления по делам молодежи

В Челнах объявили набор на замещение должности начальника Управления по делам молодежи.

Заявки принимаются до 11 августа. В анкете претендентам нужно описать свой профессиональный и общественный опыт, рассказать о своем видении работы в Управлении по делам молодежи Исполнительного комитета.



После заполнения анкеты каждому заявившемуся нужно подготовить пакет документов, стратегию развития молодежной политики в городе до 2030 года, авторский проект для молодежи города, а также видеопрезентацию о себе, пройти тестирование на знание законодательства государственной молодежной политики в РФ и РТ. Также соискатель должен знать стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, план мероприятий по реализации основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, законодательства о муниципальной службе, сообщает пресс-служба исполкома Челнов.

Отдельное Управление по делам молодежи создали в Челнах в конце мая этого года.

