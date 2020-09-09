В Татарстане проводится проверка обстоятельств возгорания автобуса с детьми

Следственный комитет по Татарстану проводит доследственную проверку по факту возгорания в Чистопольском районе школьного автобуса с детьми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям руководства предприятия-перевозчика, а также будет принято процессуальное решение.

Напомним, что инцидент произошел сегодня утром в Чистопольском районе. По информации из соцсетей, школьники успели выбежать из горящего автобуса. Прокуратура Чистополя начала проверку по делу.



В ГУ МЧС РФ по РТ уточнили, что предварительная причина возгорания — неисправность узлов и механизмов транспортного средства.