ОНК Москвы: замминистра энергетики Тихонов отказался признать вину

Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов отказывается признавать свою вину. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марину Литвинович.

По словам правозащитницы, чиновника доставили в изолятор временного содержания сегодня в 05.30, а через полчаса там уже объявили подъем: «Тихонова допрашивали всю ночь, он не спал, не ужинал и позавтракать не успел — его забрал конвой».

Ранее СМИ сообщили, что ФСБ и Главное следственное управление провели у Тихонова обыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Хищения были выявлены в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013—2015 годы.

