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ОНК Москвы: замминистра энергетики Тихонов отказался признать вину

12:00, 09.09.2020
ОНК Москвы: замминистра энергетики Тихонов отказался признать вину
Фото: minenergo.gov.ru

Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов отказывается признавать свою вину. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марину Литвинович.

По словам правозащитницы, чиновника доставили в изолятор временного содержания сегодня в 05.30, а через полчаса там уже объявили подъем: «Тихонова допрашивали всю ночь, он не спал, не ужинал и позавтракать не успел — его забрал конвой».

Ранее СМИ сообщили, что ФСБ и Главное следственное управление провели у Тихонова обыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Хищения были выявлены в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013—2015 годы.

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