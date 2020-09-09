В августе россияне в девять раз увеличили траты на развлечения в Казани

ВТБ изучил транзакционную активность россиян в наиболее популярных туристических регионах России этим летом. В Казани только на развлечения был потрачен почти один миллион рублей. Это в девять раз больше, чем в том же месяце прошлого года, свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.



По данным банка, расходы туристов на гостиницы Казани в последний месяц лета увеличились в 1,4 раза — до 52 млн рублей.



В первой половине сезона траты россиян на путешествия внутри страны составили всего 6 млрд рублей, что оказалось в 1,5 раза ниже значений 2019 года. Но уже с середины июля транзакционная активность туристов стала расти, и за вторую половину лета общий объем трат достиг почти 9,5 млрд рублей, что позволило туристическому бизнесу компенсировать падение начала лета.

Наибольший рост во второй половине лета продемонстрировал сегмент развлечений — здесь объем трат составил почти 440 млн рублей, показав рост в 2,2 раза по сравнению с первыми шестью неделями сезона. На проживание в отелях с середины июля туристы потратили свыше 1,75 млрд рублей, что на 21% больше, чем за предыдущие полтора месяца.

В Казани за лето 2020 года на развлечения было потрачено в 3,3 раза больше, чем летом 2019 года. Общая сумма трат в этом сегменте — почти один миллион рублей. В казанских отелях жители России потратили более 109 млн рублей, это на 3% выше, чем за июнь — август 2019 года.

«В июне мы фиксировали снижение расходов россиян на внутренний туризм, так как в абсолютном большинстве регионов продолжали действовать ограничения из-за пандемии. Однако уже в июле спрос на туристические поездки начал восстанавливаться и пришел к значениям, сопоставимым с уровнем прошлого года. Как мы и прогнозировали, в августе сегмент не только вернулся к прошлогодним показателям, но и продемонстрировал небольшой рост, несмотря на частичное возобновление авиасообщения с другими странами в конце месяца. Одним из факторов роста сегмента стала программа с кешбэком за поездки по России, запущенная правительством РФ в этом году», — комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Самый динамичный рост туристической активности зафиксирован в Краснодарском крае: расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли этим летом на 46% по сравнению с прошлым годом. Набирает популярность Калининградская область — этим летом российские туристы потратили там на 22% больше, чем годом ранее (в том числе в два раза увеличились траты на размещение в отелях). На третьем месте по динамике — Ленинградская область, где расходы в туристическом сегменте выросли на 9%, в том числе на гостиницы — на 40%.

Москву для туристических поездок этим летом россияне выбирали втрое реже, чем годом ранее. Однако столица по-прежнему лидирует по объему туристических расходов — 9,66 млрд рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (1,7 млрд), на третьем — Краснодарский край (1,36 млрд).

В августе наибольший рост туристических расходов в августе отмечался в Калининградской области — в 2,3 раза к августу 2019 года. На 90% увеличились расходы россиян в Краснодарском крае, на 29% — в Ленинградской области.

Банк ВТБ (ПАО)

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