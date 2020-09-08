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«Динамо-Ак Барс» обыграл «Импульс» на предварительном этапе Кубка России

22:13, 08.09.2020
«Динамо-Ак Барс» обыграл «Импульс» на предварительном этапе Кубка России
Фото: vk.com/vcdinamoakbars

«Динамо-Ак Барс» в трех партиях разгромил волгодонский «Импульс» в рамках предварительного этапа Кубка России.

В течение всего матча казанские волейболистки доминировали на площадке. За матч соперник «Динамо-Ак Барс» смог набрать лишь 45 очков. При этом в третьей партии тренер казанцев Ришат Гилязутдинов выпустил молодежь.

В среду казанское «Динамо-Ак Барс» сыграет против саратовского «Протона».

"Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Импульс» (Волгодонск) – 3:0 (25:15, 25:14, 25:16).

СпортВолейбол Татарстан
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