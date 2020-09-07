Власти Татарстана распродают BMW и четыре Audi за 6,1 млн рублей

Минземимущество Татарстана объявило о проведении торгов, на которых планируется реализовать пять автомобилей. В сумме начальная цена составляет 6,1 млн рублей.

Согласно материалам министерства, аукцион назначен на 13 октября. Он пройдет в электронной форме.

Первым лотом идет BMW 750Li xDrive 2015 года выпуска, его начальная стоимость составляет 1,6 млн рублей. Утверждается, что авто в хорошем состоянии.

Также с молотка пустят Audi A8L (2014 г.в.), Audi Q7 (2012), Audi A8L (2015) и Audi A6 (2012). Машины в разном состоянии и стоят от 1,4 млн до 857 тысяч рублей.