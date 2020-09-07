Верховный суд Татарстана освободил директора ДЮСШ по конному спорту

Отменил домашний арест для директора республиканской ДЮСШ по конному спорту Верховный суд Татарстана. Апелляционная инстанция не согласилась с решением о продлении этой меры пресечения до 14 октября, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



После такого поворота обвиняемая Айгуль Насыбуллина вышла на работу. На данный момент в ее деле фигурируют четыре статьи Уголовного Кодекса — мошенничество с использованием служебного положения, растрата, подлог и превышение должностных полномочий.

Напомним, первое уголовное дело об афере с «мертвым» пони на 60 тысяч рублей в спортшколе Следком возбудил еще в апреле. 30 июня после задержания статус его фигурантки получила Насыбуллина. Вскоре в деле появился схожий эпизод с конем по кличке Вермут (он же Минотавр). По версии следствия, этот конь за 234 тысячи был незаконно отчужден в частную собственность, а затем, после смерти оформлен по акту, как умерший в самой спортшколе. Более того, на его якобы утилизацию школа затратила еще 32 тысячи рублей.

Вину директор не признает, обвиняя часть подчиненных в нежелании работать. По данным «Реального времени», часть этих «нежелающих» добивались восстановления на должности через суд, который признал действия руководства неправомерными.