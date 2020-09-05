В России снова зафиксирован рост продаж масок и антисептиков

В августе 2020 года в России зафиксирован рост продаж медицинских масок и антисептиков. Об этом говорят данные онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Согласно данным, продажи антисептиков выросли на 156% по сравнению с июлем. Чаще начали раскупать и маски, после планомерного снижения спроса. По данным аналитиков, с апреля по июль продажи антисептиков снизились в семь раз, а масок — в девять раз. После этого спрос начал постепенно расти.

Как передает RT, в Москве в августе антисептики покупали чаще на 15%, а спрос на маски вырос на 141%. В Санкт-Петербурге продажи антисептиков выросли на 81%, маски для лица стали покупать чаще на 372%.



Ранее ученые назвали самые эффективные маски для защиты окружающих от носителя вируса.

