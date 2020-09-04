Определились соперники «Рубина» в элитном раунде Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) провел жеребьевку элитного раунда Кубка России.



По его итогам определились соперники казанского «Рубина» на этой стадии турнира.

Команде Леонида Слуцкого предстоят встречи с хабаровским «СКА» и «Черноморцем» из Новороссийска. Обе игры казанцы проведут в гостях.

1-й тур. 16—17 сентября. «Черноморец» — «Рубин».

2-й тур. 30 сентября — 1 октября. «Черноморец — «СКА-Хабаровск».

3-й тур. 21—22 октября. «СКА-Хабаровск» — «Рубин».

Отметим, что «Уфа» получила в соперники питерский клуб «Ленинградец» и «Чертаново» из Москвы.

Всего в элитном раунде Кубка России выступят по 10 команд из РПЛ (клубы, не попавшие в еврокубки), ФНЛ и ПФЛ.

Итоги жеребьевки элитного раунда Кубка России:

Группа 1: «Волга» (Ульяновск), «Велес» (Москва), «Урал» (Екатеринбург).



Группа 2: «Родина» (Москва), «Енисей» (Красноярск), «Спартак» (Москва).



Группа 3: «Салют» (Белгород), «Текстильщик» (Иваново), «Арсенал» (Тула).



Группа 4: «Ленинградец», «Чертаново» (Москва), «Уфа».



Группа 5: «Зенит» (Иркутск), «Нижний Новгород», «Химки».



Группа 6: «Знамя» (Ногинск), «Шинник» (Ярославль), «Ахмат» (Грозный).



Группа 7: «Динамо» (Ставрополь), «Крылья Советов» (Самара), «Ротор» (Волгоград).



Группа 8: «Звезда» (Пермь), «Оренбург», «Сочи».



Группа 9: «Черноморец» (Новороссийск), «СКА-Хабаровск», «Рубин» (Казань).



Группа 10: «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Динамо» (Брянск), «Тамбов».