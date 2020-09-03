Huawei представил свои самые дешевые умные часы

Huawei представил на российском рынке свои самые дешевые умные часы. Гаджет поступит в продажу 18 числа и будет стоить 8 490 рублей.

Прием предзаказов начнется на официальном сайте компании 10 сентября.

Watch Fit умеют измерять уровень насыщения крови кислородом. Эта функция стала очень популярна из-за пандемии COVID-19 — пониженная сатурация является одним из признаков заболевания.

Также у часов появился GPS-модуль. Они оснащены прямоугольным экраном AMOLED диагональю 1,64 дюйма и разрешением 280 x 456 точек. Разработчики добавили новый режим Always-on Display — «всегда включенный дисплей». У часов много спортивных режимов: гаджет запрограммирован на 96 видов тренировок.

Часы могут проработать на одном заряде до 10 дней, но при экономичном использовании, уверяет производитель. В гаджет не встроен NFC, это значит, что ими нельзя будет расплачиваться за покупки, передает «РИА Новости».

В конце августа в России выросли продажи смарт-часов.