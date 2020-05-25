Fitch подтвердило рейтинг Татарстана на уровне «ВВВ»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Татарстана на отметке «ВВВ» со стабильным прогнозом.
В пресс-релизе говорится, что, несмотря на прогнозируемое падение роста ВВП России из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, «показатели устойчивости долга Татарстана будут затронуты лишь умеренно», а оценка его автономного кредитного профиля (SCP) неизменна и остается на уровне «а».
Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Республики Татарстан на уровне «ААА (RU)» со стабильным прогнозом.Экономика Татарстан
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