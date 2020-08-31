Абэ перед отставкой обсудил с Путиным «курильский вопрос»

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с объявившим на прошлой неделе об уходе в отставку премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Стороны обсудили «курильский вопрос». Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на ИА «Киодо».

В ходе разговора Абэ подтвердил намерение Токио продолжать диалог с Москвой для разрешения вопроса вокруг Курильских островов и заключения мирного договора.

Напомним, 28 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об уходе со своего поста по состоянию здоровья. В декабре прошлого года японские коммунисты предложили потребовать возвращения Курильских островов.

