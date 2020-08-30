Умер видеооператор ХК «Ак Барс» Марс Кильдеев

На 59-м году жизни скончался видеооператор хоккейного клуба «Ак Барс» Марс Кильдеев. Об этом сообщается на официальном сайте казанской команды.

Кильдеев работал в «Ак Барсе» с 1987 года. Он занимался в клубе организацией трансляций и лучших моментов игр команды.

На сайте «Ак Барса» отмечается, что Кильдеев внес свой вклад во все главные победы в истории казанского клуба.

Напомним, ранее стало известно о смерти тренера бойца смешанных единоборств, чемпиона мира Федора Емельяненко.