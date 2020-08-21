«Нижнекамскнефтехим» признан легендарным брендом Татарстана

Фото: Максим Платонов

В Казани состоялась торжественная церемония награждения победителей масштабного проекта «100 легендарных брендов Республики Татарстан», приуроченный к 100-летию образования ТАССР. Флагман нефтехимической отрасли ПАО «Нижнекамскнефтехим» был признан легендарным брендом республики по итогам всенародного голосования.

Компания занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Продукция «Нижнекамскнефтехима» экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.

Награду победителя конкурса заместитель министр культуры РТ Ленар Хакимзянов вручил помощнику генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Эльвире Долотказине.

— Наша республика масштабно празднует свое 100-летие. И сегодняшнее событие займет достойное место среди этих мероприятий. Те организации, которые уже имеют богатую историю, они войдут в историю как бренды, которые получили достойное признание в год 100-летия образования ТАССР. Поздравляю всех победителей, — сказал Ленар Хакимзянов, вручая награды.

Народным голосованием на первом этапе определились самые легендарные бренды Татарстана по 16 отраслям. В числе брендов-победителей и ПАО «Нижнекамскнефтехим». Всего победителей — 57.

— Сегодня историю, промышленность Татарстана уже невозможно представить без «Нижнекамскнефтехима». В далеком 58-м году, когда было принято решение о строительстве комбината, никто не предполагал, что это будет промышленная мощь, гордость не только нашей республики, но и всей страны. Мы рады тому, что мы входим в эту золотую сотню брендов Татарстана, — сказала Эльвира Долотказина.

На втором этапе голосованием определили самый легендарный бренд по районам республики. По итогам конкурса было выявлено 43 победителя.

Проект «100 легендарных брендов Республики Татарстан» посвящен компаниям, организациям, торговым маркам, которые знаменовали 100-летнюю историю Татарстана, а также олицетворяют успехи республики и историческую преемственность.

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