В ГИБДД рассказали подробности столкновения Genesis и Mercedes в Набережных Челнах

В четверг в Набережных Челнах при столкновении Genesis G80 и Mercedes Benz погиб один человек. В ГИБДД автограда рассказали подробности аварии.

По предварительной версии, 55-летний водитель корейской «легковушки» разворачивался на улице Машиностроительной и не уступил дорогу встречному автомобилю Mercedes Benz. В результате столкновения обе машины сильно пострадали, Genesis от удара отбросило на обочину, передает chelny-biz.ru.

Водитель Genesis умер на месте происшествия. За рулем немецкого кроссовера находился 27-летний мужчина. Его доставили в челнинскую БСМП.

Ранее в ГИБДД Татарстана рассказали, что за семь месяцев 2020 года в Татарстане по вине нетрезвых водителей произошло 195 ДТП, в которых погибли 29 человек.

