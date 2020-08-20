«Ак Барс» победил «Металлург» и вышел в финал Кубка чемпионов

«Ак Барс» во втором матче Кубка чемпионов в Казани обыграл магнитогорский «Металлург» (3:1).

Казанцы предрешили исход поединка уже в первые 35 минут, забросив три безответных шайбы в ворота гостей. До второго перерыва «Магнитка» один гол отыграла, но на большее соперника не хватило.

Благодаря этой победе, «Ак Барс» обеспечил себе участие в финале турнира. В заключительном туре группового этапа казанцы сыграют против уфимского «Салавата Юлаева», который пока не набрал ни одного очка на Кубке чемпионов.

«Ак Барс» — «Металлург» — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

1:0. Дыняк (Петров, 01:38)

2:0. Воронков (Викстранд, 19:20)

3:0. Галимов (Лямкин, 34:29, 5х4)

3:1. Прохоркин (Плотников, Яковлев, 35:27).