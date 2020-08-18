В Казани к концу августа завершится реконструкция Алафузовского дворца — видео
В Алафузовском дворце в Казани к 27 августа завершатся реставрационные работы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
После реставрации здесь расположится музыкальный театр «Созвездие-Йолдызлык».
Обновленный концертный зал вмещает в себя 330 зрителей. При необходимости под пол можно опустить кресла и даже оркестровую яму. За 3 минуты зрительный зал можно превратить в бальный.
В начале мая ГИСУ РТ объявило тендер на ремонт и реставрацию здания Алафузовского театра на сумму в 505,3 млн рублей.
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